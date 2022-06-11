السويحلي : “باشاغا وصوان” يتحملان مسؤولية ترويع المواطنين في طرابلس

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حمل الرئيس الأسبق لمجلس الدولة الاستشاري المدعو عبدالرحمن السويحلي كلًا من رئيس الحكومة فتحي باشاغا. ورئيس الحزب الديمقراطي الإخواني محمد صوان مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في طرابلس .

وقال المدعو السويحلي في تغريدة له على حسابه في تويتر “مهووس السلطة المعتوة “باشاغا” ومِن وراءه عرّاب الصفقات الفاسدة “صوان”. يتحملان كامل المسؤولية لِما آلت إليه الأوضاع في طرابلس من توتر أمني وترويع للمواطنين.

وأوضح السويحلي “لقد نسفوا الاستقرار والهدوء النسبي الذي كانت تنعم به البلاد. عندما أفشلوا الانتخابات وشكلوا حكومة موازية بالتآمر مع عقيلة وحفتر، حسب قوله .

مهووس السلطة المعتوة باشاغا ومِن وراءه عرّاب الصفقات الفاسدة "صوان" يتحملان كامل المسؤولية لِما آلت إليه الأوضاع في طرابلس من توتر أمني وترويع للمواطنين.

لقد نسفوا الإستقرار والهدوء النسبي الذي كانت تنعم به البلاد عندما أفشلوا الإنتخابات وشكلوا حكومة موازية بالتآمر مع عقيلة وحفتر — د. عبد الرحمن السويحلي (@Dr_ASewehli) June 11, 2022

وكانت قد شهدت مدينة طرابلس، اشتباكات مسلحة بين ما يعرف بالقوة الثامنة “كتيبة النواصي”. وأخرى تتبع الميليشياوي عبد الغني الككلي الشهير بـ”غنيوة”، حيث جرى تبادل لإطلاق النار. وسادت حالة من الذعر بين سكان المنطقة إثر انقطاع الكهرباء، وتبادل الرماية بالأسلحة الآلية.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فرار العائلات والأطفال من الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الرشاشة.. وسط حالة من الفوضى العارمة.