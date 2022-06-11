الدبيبة يبحث مع بول سولير المستجدات السياسية في ليبيا

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أستقبل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة الجمعة ، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير ، والسفيرة الفرنسية المعتمدة لدى ليبيا “بياتريس دوهيلين”.

وبحث اللقاء آخر المستجدات السياسية في ليبيا ، وأهمية إنجاز القاعدة الدستورية وبلوغ الانتخابات.

وفي سياق أخر شدد البيان الختامي المشترك للاجتماع الوزاري التشاوري الليبي التونسي الجزائري على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقـرار في ليبيا لاستكمال المسار السياسي.

وأكد البيان الختامي على العمل لبلورة رؤية مشتركة في التعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية.

ورحب البيان الختامي المشترك بقرب استئناف اللجنـة الدستوريـة المشتركة لأعمالها بالقاهرة.

وطالب البيان دعم الاستراتيجيات الاقـتصاديـة علـى أساس المصالح المشتركة لتحقيق التنمية المستدامـة. وتوحيد الرؤى والمواقف إزاء المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد البيان الختامي المشترك كذلك على مضاعفة الجهـود المشتركـة للتصدي للتهديدات الإرهابية.

وكان قد بحث رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، اليوم الجمعة مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، سبل إجراء الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة المؤجّلة.

في حين ناقش النايض ووليامز آخر المستجدّات في ليبيا مع قرب انتهاء الإطار الزمني لخارطة الطريق الحالية.

واستعرض الجانبان كذلك السبُل المحتملة لتجاوز الإشكاليّات السّياسيّة والقانونيّة الّتي تواجه البلاد. وسبُل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة.

كما التقى النايض سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل وناقشا السبُل المحتملة لتجاوز الإشكاليّات السّياسيّة والقانونيّة الّتي تواجه البلاد.

وناقش النايض وساباديل سبُل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة المؤجّلة.