جريمة تهز إسرائيل.. حاخام يغتصب 7 نساء بداعي “التطهر”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على حاخام بتهمة اغتصاب 7 من أتباعه من النساء بعد أن أخبرهن أنه “سيطهرهن” من الخطايا.

وكان الحاخام موشيه يزدي (59 عاماً) قد أوهم تلك النساء في إسرائيل بأنه يتمتع بقوى خاصة

ويمكنه مساعدتهن من خلال “نزع نجاساتهن” مقابل مبالغ مالية.

وقام بإقناعهن بأنه يتصرف وفقاً للقانون اليهودي.

ووجهت إلى الحاخام “يزدي” لائحة اتهام بالاعتداء الجنسي على مدى عقد من الزمان في مستوطنة جفعات زئيف بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بعد اعتقاله في 27 أبريل الماضي، وبحسب صحيفة “ذي تايمز أوف إسرائيل” إن يزدي اتهم بالاغتصاب وممارسة أفعال جنسية “غير لائقة” من خلال الاحتيال.

* أرواح خاصة

وكان يزدي يقول للنساء في إسرائيل إن الذنوب تركت “علامات من النجاسة” بداخلهن لا يمكن تطهيرها إلا من خلال ممارسة الجنس معه، على حد قول الادعاء.

كما أخبر ضحاياه أن لديهن أرواحاً خاصة ويجب ألا يخبرن أحداً بأفعاله.

وكشفت الصحافة الإسرائيلية أن “يزدي” كان يقوم في دروسه الدينية اليومية بتعليم مفهوم “إلغاء العقل”،

أي التخلي عن الفكر الشخصي والاشتراك فقط في القيم والمبادئ القادمة من التوراة.

وادعي أنه بإمكانه التواصل مع الحاخامات الموتى والإله نفسه عند التحدث إلى أتباعه، وفقا للائحة الاتهام في إسرائيل.

وفي عام 2004 كانت أولى الشكاوى ضد “يزدي”،

ومنعته محكمة حاخامية من التدريس أو لقاء النساء في إسرائيل أو تقديم المشورة لهن.

وفي عام 2007 قدمت سيدة إسرائيلية شكوى بحقه وفي عام 2016 أدين بعد محاولته الفرار من البلاد.