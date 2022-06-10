وسائل إعلام بريطانية: الأزمة الأوكرانية أفرغت خزائن الاتحاد الأوروبي

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كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى تفريغ خزائن الاتحاد الأوروبي.

وأضافت وسائل الإعلام – بحسب سبتونيك الروسية – أن هذا الأمر سيضطر بروكسل لمراجعة الميزانية لمدة سبع سنوات أبكر مما كان مخططا له.

وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، نقلا عن المفوض الأوروبي يوهانس هان، أن الأزمة الأوكرانية قلبت حسابات القارة العجوز رأسا على عقب.

وأضافت الصحيفة أن السرعة التي يحرق بها الاتحاد الأوروبي الاحتياطيات لتغطية نفقات كييف هي مصدر قلق بالنسبة لدول الغرب.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه منذ نهاية فبراير خصصت أكثر من أربعة مليارات يورو لدعم الاقتصاد الأوكراني وجهاز الدولة.

واقترحت المفوضية الأوروبية لاحقا تشكيل ميزانية قدرها 185.6 مليار يورو. ويمكن زيادة حجمها في الخريف، ذلك يتوقف على احتياجات كييف.