وسائل إعلام بريطانية: الأزمة الأوكرانية أفرغت خزائن الاتحاد الأوروبي

10 يونيو، 2022 12:06 ص
3
حرب روسيا أوكرانيا
حرب روسيا أوكرانيا

أخبارليبيا24

كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى تفريغ خزائن الاتحاد الأوروبي.

وأضافت وسائل الإعلام – بحسب سبتونيك الروسية –  أن هذا الأمر سيضطر بروكسل لمراجعة الميزانية لمدة سبع سنوات أبكر مما كان مخططا له.

وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، نقلا عن المفوض الأوروبي يوهانس هان، أن الأزمة الأوكرانية قلبت حسابات القارة العجوز رأسا على عقب.

وأضافت الصحيفة أن السرعة التي يحرق بها الاتحاد الأوروبي الاحتياطيات لتغطية نفقات كييف هي مصدر قلق بالنسبة لدول الغرب.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه منذ نهاية فبراير خصصت أكثر من أربعة مليارات يورو لدعم الاقتصاد الأوكراني وجهاز الدولة.

واقترحت المفوضية الأوروبية لاحقا تشكيل ميزانية قدرها 185.6 مليار يورو. ويمكن زيادة حجمها في الخريف، ذلك يتوقف على احتياجات كييف.

10 يونيو، 2022 12:06 ص
3

مقالات ذات صلة

بلينكن: الاستفزازات الإيرانية في الملف النووي قد تتسبب بـ “أزمة نووية”

9 يونيو، 2022 6:37 م

أردوغان يحذّر اليونان من تسليح الجزر غير العسكرية في بحر إيجة

9 يونيو، 2022 3:14 م
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أنباء عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس

8 يونيو، 2022 5:40 م

زيلينسكي: أوكرانيا ستقاتل لاستعادة جميع أراضيها

7 يونيو، 2022 7:15 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى