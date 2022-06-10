مرض نفسي وروح المغامرة.. آراء مختلفة حول الخيانة الزوجية

أخبار ليبيا 24

يفسر علم النفس الخيانة الزوجية إلى طبيعة العلاقة بين الزوج والزوجة والسمات الفردية للشريك الخائن وعلاقة الخيانة بالغريزة.

وبحسب الدراسات فإن درجة الخيانة الزوجية تختلف باختلاف الفعل، إذ ربما يقوم أحد الزوجين بتصرف دون علم الآخر. وفي الخفاء فيعتبره الشريك خيانة له. ولكن ذلك لا يدخل التحريم لكونه لم يرتكب ما يعاقب عليه شرعا أو قانونا. وهناك الخيانة التي تصل إلى ارتكاب أحدهما فعلًا محرمًا كالزنى أو ما يجري في مجراها.

الخيانة

وحول ما يدور هذه الأيام حول أزمة المغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا وصديقها جيرارد بيكيه نجم برشلونة الإسباني، واللذين قررا الانفصال بعد أكثر من 11 عاما من الارتباط، بسبب الخيانة. وجهّت وكالة أخبار ليبيا 24 على متابعيها تساؤلًا لمعرفة وجهات نظرهم حول الأسباب التي تدفع الرجال للخيانة حتى لو كان الأمر متعلقا بنجمة عالمية على غرار “شاكيرا”.

وفي هذا يقول وليد: “لما تاخدها عجوز هكي يصير فيك.. الأفضل إنها تكون أصغر منك بعشر سنوات وعندكم تقارب فكري. مش هي رقاصة على المسرح وانت رقاص قدام “تير تشيغن” (يقصد حارس برشلونة) في الكامب نو”.

ويقول بوداري: “هؤلاء لا تهمهم الخيانة الزوجية همهم في الدولار. رقاصة مثل هذه قد ترقص مع أي أحد”.

وتقول زهرة البنفسج: “توا خلاص معادش لاقينا في شنو نخمموا يا عليك هم وخلاص”.

أما صادق، فيقول: “التعالي. تعالي الزوجة على زوجها مثلا هي دكتورة وهو متوسط تعليم. هي محسوبة بنت حسب ونسب وهو عيلة (نص. نص) حسب وجه نظرها هي طبعا. كلها قصص سمعتها من الواقع”.

ويقول مهند: “ياودي شاكيرا ولا أنجلينا. في رجال تمل حتى لو كانت إللي معاه ملكة جمال الكواكب”. أما خالد فيقول: “هما هكي الأجانب لما ايملوا من بعضهم ينفصلوا ولا يعيرون للأولاد أي أهمية”.

واعتبر يوسف هذا الأمر بأنه “مرض نفسي وقلة وعي لا أكثر”. بينما تقول إسراء: “بغض النظر عن الخيانة. إللي نعرفوه “إن الراجل ما يملى عينه إلا التراب” حتى لو أخذ ملكة جمال”.

ويقول فيصل: “روح المغامرة.. ولا تنسى أن الرجل لا يحب أن يكون مغدورا طول عمره بشاكيرا وحدة. لازم يجرب ويغير”.

أما “عبسي” هذا أطلق الاسم على حسابه، فيقول: “لهذا ديننا أوصانا بتعدد الزوجات”. وتقول “صمتي لغتي”: “عادات وتقاليد بالفطرة عندهم. أهم شي ما تخوني صحتي الباقي كله فالحيط”.