في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.. العابد: الحكومة تسعى لرفع المرتبات  

10 يونيو، 2022 1:14 م
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أخبار ليبيا 24

أكد وزير العمل والتأهيل، علي العابد، أن حكومة الوحدة الوطنية اتخذت جملة من الإجراءات التي من شأنها رفع مرتبات العاملين في عدد من القطاعات، أبرزها التعليم، والصحة، ومنتسبي وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في فعاليات الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، وفق بيان وزارة العمل.

وأوضح العابد، أن الحكومة عملت على توفير التأمين الصحي للمتقاعدين. لافتا أنها قامت بإعداد جدول مرتبات موحد أحيل لمجلس النواب؛ ليتم اعتماده.

يشار إلى أنه يرافق وزير العمل والتأهيل الذي يترأس وفد ليبيا المشارك في أعمال الدورة. كلٌ من المندوب الدائم لبعثة ليبيا لدى منظمة الأمم المتحدة لمياء أبوسدرة. ومستشار البعثة لشؤون منظمة العمل الدولية بسمة الجدي، ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة عادل العقبي.

 

10 يونيو، 2022 1:14 م
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