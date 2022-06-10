صندوق النقد يعتزم خفض توقعاته للنمو العالمي في 2022

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كشف الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، أن الصندوق يعتزم خفض توقعاته للنمو العالمي لهذا العام بسبب مجموعة من العوامل.

وقال رايس خلال مؤتمر صحفي الخميس: “يمكننا أن نتوقع منطقيا أن يتم خفض توقعات النمو لعام 2022 مقارنة بما توقعناه في أبريل”. فيما يعود ذلك إلى الحرب في أوكرانيا والتضخم العالمي وتباطؤ الاقتصاد الصيني. بحسب وكالة فرانس برس.

وسبق أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.6%.

والثلاثاء الماضي، خفض البنك الدولي بشكل كبير توقعاته للنمو العالمي خلال السنة الجارية بسبب الحرب في أوكرانيا. محذرًا من مخاطر حصول ركود تضخمي أي “فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع”.

وتوقع البنك ارتفاعًا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.9% في مقابل 4.1% في توقعاته الصادرة في يناير الماضي. وأضاف أن “الاقتصاد العالمي سيشهد أقوى تباطؤ يأتي بعد انتعاش… منذ أكثر من ثمانين عامًا”.

كما حذر من أن الخطر المتعاظم لحصول ركود تضخمي ستكون له تداعيات ضارة على الدول المتدنية والمتوسطة الدخل.