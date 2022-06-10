لتطوير ورفع الأداء.. صنع الله يجتمع مع كامل إدارات المؤسسة

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عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الخميس اجتماعا موسعا برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله، وعضوي مجلس الإدارة أبو القاسم شنقير وجاد الله العوكلي، مع كافة مديري العموم ومديري الإدارات وكبار المستشارين بالمؤسسة وذلك لمتابعة سير الاعمال اليومية ومختلف النشاطات واستمرار الجهود لتطوير ورفع الاداء المحور الرئيسي في اجتماع مجلس ادارة المؤسسة مع كامل اداراتها

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وخصص الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة، لترتيب البيت الداخلي.

وذلك حرصا منها على تطوير أداء إداراتها والرفع من كفاءة وجودة أعمالها.

في حين أشاد صنع الله في كلمته للحضور، بدور المؤسسة في المرحلة التي تمر بها ليبيا وقطاع النفط.

من خلال استمرار أزمة الإقفالات التي ألقت بظلالها على قطاع النفط وأدت إلى تدني الإنتاج النفطي.

في حين ثمن الدور الهام الذي تلعبه إدارات المؤسسة في ظل ما يمر به قطاع النفط.

وجهودهم القيمة لتنفيذ أعمالهم بالصورة الصحيحة.

مؤكدًا فخر الإدارة العليا بالمؤسسة وثقتها الكبيرة بهم، لجهودهم الحثيثة وعملهم الدؤوب.

في حين أعطى حزمة من التوجيهات، أبرزها إعداد وإحالة التقارير العامة في وقت محدد.

ومتابعة مشاريع وأعمال شركات القطاع بشكل دائم وعن قرب.

وتحفيز وتدريب العاملين التابعين لهم وتجهيزهم لتقلد وظائف فعالة مستقبلا تسهم في خدمة القطاع.

في حين وكان صنع الله قد بحث مع مدير عام شركة شلمبرجير فرع ليبيا “مصطفى عجاج، سبل تطوير التعاون المشترك.