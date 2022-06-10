ديوان المحاسبة يطالب شركة ليبيانا بعدم الاستجابة لطلبات الدبيبة

أخبار ليبيا 24

طالب ديوان المحاسبة مراسلة رئيس شركة ليبيانا، بعدم الاستجابة لطلب الحكومة بشأن تخصيص أموال من إيرادات الشركة.

وأوضحت المراسلة أن الديوان نبه رئيس الشركة بعدم الاستجابة لطلبات حكومة الوحدة. بشأن تخصيص أموال للإنفاق وتمويل على بنود مستحدثة من خلال التصرف بإيرادات شركات الاتصالات .

وطالب الديوان الشركة بعدم توزيع الأرباح إلا بعد اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية. مشددة على ضرورة أن يتم التوزيع وفق نسب وآليات.

ونبه الديوان إلى ضرورة أن تقوم الشركة بتحويل الجزء المخصص من الإيرادات للخزانة العامة والامتناع عن سداد أي نفقة على حساب المسؤولية الاجتماعية. إضافة إلى ضرورة وضع ضوابط ومعايير ودليل إجراءات لبند المسؤولية الاجتماعية .

ورد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك على قرار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة. بإصدار قرار يضع إيرادات شركة الاتصالات تحت الرقابة.

وأصدر شكشك قرارا يتضمن وضع كافة حسابات الإيرادات للشركة الليبية للاتصالات تحت أعمال الرقابة المصاحبة.

وتضمن القرار الذي جاء تحت رقم 370 في مادته الثانية أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام قرار شكشك. رقم 242 لسنة 2021 القيام بأعمال الرقابة المصاحبة على الحسابات المصرفية للشركة، واستلام كافة المعاملات الخاصة به. وتخول بمنح الإفراجات ومخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.