حراك دستور الاستقلال يطالب بإقرار العودة لدستور سنة 1951

أخبار ليبيا 24

أدى، حراك دستور الاستقلال 1951 غير المعدل، اليوم الجمعة وقفة أمام ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في بنغازي، للمطالبة بالعودة إلى دستور الاستقلال.

وطالب الحراك، في بيان جرت تلاوته خلال الوقفة، مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة المسار الدستوري المشتركة بينهما، بإقرار العودة إلى دستور الاستقلال غير المعدل لعام 1951.

كما دعا الحراك، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريش، والمجتمع الدولي، بالاقتداء بدور الأمم المتحدة. إبّان تأسيس الدولة الليبية ومساهمتها الفعالة في تحقيق الاستقلال من خلال الإنصات.لصوت الشارع الليبي ومطالبته بالنظام الاتحادي، وفقا للأقاليم التاريخية الثلاثة “برقة وطرابلس وفزان”.

الجولة الأخيرة للجنة المسار الدستوري

وجاءت هذه الوقفة قبل يوم من انعقاد المشاورات الأخيرة للجنة المسار الدستوري. والتي من المقرر أن تنعقد يوم غد السبت في القاهرة، بهدف وضع الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

والخميس، أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز. أن محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة ستعقد يوم غد السبت، لوضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أسرع وقت ممكن.

وقالت وليامز، في ختام الجولة الماضية يوم 20 مايو، إن اللجنة الدستورية المشتركة توافقت. بشكل “مبدئي” حول 137 مادة من مواد مسودة الدستور.

تتكون اللجنة من 24 عضوا، بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة، وختمت، في 20 مايو الجولة الثانية. من مباحثاتها في القاهرة حول المسار الدستوري، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.