تحذير من السباحة على مستوى الساحل الغربي

أخبار ليبيا 24

حذرت وحدة الإنقاذ البحري بهيئة السلامة الوطنية في طرابلس، اليوم الجمعة، من السباحة في البحر مستوى الساحل الغربي، مشيرة إلى تسجيل حالات غرق لأربعة مواطنين.

وحذّرت الوحدة، في تحذير على فيسبوك، من السباحة اليوم وغد وبعد غد لوجود عدة حالات غرق على مستوى الساحل الغربي. وقالت: “تم الإبلاغ عن غرق أربعة مواطنين من طلبة الكلية العسكرية بالهضبة ومن سكان مدينة سبها”.

وأضافت: “تم إخراج اثنين نقل أحدهما إلى المشفى وهم في حالة جيدة وجاري البحث عن الإثنين الآخرين”. وقالت الوحدة، إنه تم إنقاذ ثلاثة شباب من سكان طرابلس من قبل أعضاء وحدة طرابلس.

يأتي ذلك، بينما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الساحل البحري من رأس أجدير إلى سرت، اليوم الجمعة، يشهد ظهور بعض السحب العابرة، والريح شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

وأضاف، أن ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25– 2.50) متر، والبحر قليل الاضطراب.