تحذير من السباحة على مستوى الساحل الغربي

10 يونيو، 2022 10:09 م
3

أخبار ليبيا 24

حذرت وحدة الإنقاذ البحري بهيئة السلامة الوطنية في طرابلس، اليوم الجمعة، من السباحة في البحر مستوى الساحل الغربي، مشيرة إلى تسجيل حالات غرق لأربعة مواطنين.

وحذّرت الوحدة، في تحذير على فيسبوك، من السباحة اليوم وغد وبعد غد لوجود عدة حالات غرق على مستوى الساحل الغربي. وقالت: “تم الإبلاغ عن غرق أربعة مواطنين من طلبة الكلية العسكرية بالهضبة ومن سكان مدينة سبها”.

وأضافت: “تم إخراج اثنين نقل أحدهما إلى المشفى وهم في حالة جيدة وجاري البحث عن الإثنين الآخرين”. وقالت الوحدة، إنه تم إنقاذ ثلاثة شباب من سكان طرابلس من قبل أعضاء وحدة طرابلس.

يأتي ذلك، بينما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الساحل البحري من رأس أجدير إلى سرت، اليوم الجمعة، يشهد ظهور بعض السحب العابرة، والريح شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

وأضاف، أن ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25– 2.50) متر، والبحر قليل الاضطراب.

الوسوم
10 يونيو، 2022 10:09 م
3

مقالات ذات صلة

الإدارة العامة للبحث الجنائي

العامة للبحث الجنائي تضبط عصابة تمتهن خطف العمالة الوافدة للمطالبة بدفع فدية

10 يونيو، 2022 10:33 م

حراك دستور الاستقلال يطالب بإقرار العودة لدستور سنة 1951

10 يونيو، 2022 10:25 م

مرض نفسي وروح المغامرة.. آراء مختلفة حول الخيانة الزوجية

10 يونيو، 2022 9:19 م
سعيد امغيب

هل بقي شيء من السيادة..امغيب: الدبيبة ورئيس أركانه يصفقون لأردوغان كأنهم أتراك

10 يونيو، 2022 9:05 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى