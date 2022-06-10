انتشار سمكة الأرنب السامة على شواطئ البريقة

أخبار ليبيا 24 – خبر

رصد مصطافون على سواحل البريقة انتشار سمكة الأرنب السامة على شواطئ البحر. معربين عن قلقهم منها لشدة سميتها.

وتعتبر سمكة الأرنب. فصيلة من الأسماك يُطلق عليها أيضًا سمكة الثعلب. وهي تشبه أسماك الفراشة في بعض أنواعها. لكنها مختلفة في الفم المدبب عن أسماك الفراشة ذات الفم البارز نوعًا ما، وهي تنمو حتى يبلغ طولها 40 سم.

وأُطلق على سمكة الأرنب هذا الأم لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب. وتمتلك غدد عالية السمية تشكل خطرًا على حياة من يتناولها.

وتسبب سمكة الأرانب حالة من التسمم وقد تؤدي إلى الوفاة، بسبب سميتها الشديدة التي تسبب توقف الجهاز التنفسي. ثم الوفاة وأبرز أعراض التسمم منها ارتخاء المفاصل والعضلات، الغثيان، صداع. هبوط في ضغط الدم، شلل مفاجئ، إعياء شديد، تنميل في الوجه واللسان والشفتين.