النايض يبحث مع وليامز سبل إجراء الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة المؤجّلة

أخبارليبيا24

بحث رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، اليوم الجمعة مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، سبل إجراء الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة المؤجّلة.

وناقش النايض ووليامز آخر المستجدّات في ليبيا مع قرب انتهاء الإطار الزمني لخارطة الطريق الحالية.

واستعرض الجانبان كذلك السبُل المحتملة لتجاوز الإشكاليّات السّياسيّة والقانونيّة الّتي تواجه البلاد. وسبُل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة.

كما التقى النايض سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل وناقشا السبُل المحتملة لتجاوز الإشكاليّات السّياسيّة والقانونيّة الّتي تواجه البلاد.

وناقش النايض وساباديل سبُل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة المؤجّلة.