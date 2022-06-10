المنقوش ولعمامرة في تونس للمشاركة في قمة ثلاثية حول الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب

10 يونيو، 2022 12:56 م
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أخبار ليبيا 24

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة، عن عقد قمة ثلاثية تجمع مسؤولين من تونس وليبيا والجزائر تركز على قضايا التنمية المندمجة والمتضامنة، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للجريمة المنظمة، والأمن الغذائي والطاقي والبيئي.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن تونس تستقبل اليوم وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش. ووزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة.

وقالت الوزارة إن الاجتماع يعكس حرص الدول الثلاث على تطوير العلاقات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون إضافة إلى تبادل الرؤى وتنسيق المواقف. حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية الراهنة وما تطرحه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية. لافتة إلى أن الاجتماع سيكون مناسبة لاستعراض الاستحقاقات الاقليمية والدولية المقبلة.

 

10 يونيو، 2022 12:56 م
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