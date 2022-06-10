العمامي: ضبط المتهمة بقتل الطفلة ميار الحراري بعد 6 سنوات من جريمتها

أخبارليبيا24- خاص

أعلن رئيس قسم النجدة بنغازي العميد جمال العمامي إلقاء القبض على متهمة في قضية قتل الطفلة ميار أحمد عمر عاشور سالم الحراري بعد 6 سنوات من جريمتها.

وقال العمامي في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ مساء الخميس، تم القبض على “س أ م ا” من مواليد 20 فبراير 1973 بنغازي، بالتعاون مع مكتب النائب العام.

وأضاف أن “س أ م ا” متهمة في قضية خطف الطفلة ميار الحراري “4 أعوام” من مدينة الزهراء غرب العاصمة طرابلس وإرغام أهلها على دفع فدية مالية، قبل أن يتم العثور على جثمانها الصغير مرمي بمنطقة المعمورة “ورشفانة”.

وأوضح أنه بعد تسلمهم ملف القضية شرعوا بجمع المعلومات والتحري الدقيق للقبض على المتهمة في قضية خطف وقتل الطفلة، التي تعرضت للتعذيب والضرب المبرح حتى حدث معها نزيف بالتجويف الصدري نتيجة الضغط على الرئتين وتوقف عملية التنفس، بسبب الكدمات والكسور في الاضلاع الصدرية.

يذكر أن جريمة خطف ومقتل الطفلة ميار الحراري هزت الرأي العام الليبي، لبشاعتها، كما شهدت عدة مناطق متفرقة من أنحاء البلاد عمليات خطف وقتل لمدنيين وأبرياء بينهم أطفال، على هامش المواجهات المسلحة المستمرة بالبلاد منذ سنوات حينذاك.

ووصف رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، عملية خطف وقتل الطفلة ذات الأربع سنوات ميار الحراري بالجريمة الشنيعة، وقدّم تعاطفه مع أسرة الطفلة، داعيًا لضرورة توقف هذه الأعمال من أجل أطفال ليبيا ومستقبلهم.

كما أدانت المنظمات الحقوقية محلية ودولية والمجالس البلدية والاجتماعية في ذلك الوقت الواقعة واستنكرت جريمة مقتل الطفلة، وقدمت التعازي لذويها.