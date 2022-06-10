الجزء 2.. حكاية أب وثلاثة أبناء في مواجهة الإرهاب.. محمد: قتالنا لوجه لله ولسنا مأجورين

أخبارليبيا24_إرهاب

كنا قد توقفنا في الجزء الأول عند رواية محمد الذي يروي لنا أن والده الذي كان يقود المجموعة طلب منهم في الصباح الباكر أن يلتقطوا صورة جماعية.

استشهاد القائد زيدان

يقول محمد كنا قد أعددنا العدة للهجوم وانتظرنا وصول أوامر القيادة العامة للبدء بالهجوم.

في حين جلس الوالد وقائد المجموعة مستضلا بشجرة زيتون.

وبعد برهة أتت الأوامر ببدء الهجوم يقول محمد أنه أبلغ والده بذلك ليرد الوالد ” هذه هي الساعة السعيدة “.

عندها ذهب محمد ليحضر قاذف ار بي جي وتسائل والده عما يفعل محمد.

فأخبره أنه سيضع القاذف في المدفع الخاص بها.

ويقول محمد أن المسافة التي كانت تفصله عن والده قرابة 150 متراً.

وهنا حدث الانفجار خلف محمد عندما هم بأرتداء حامل القواذف.

الانفجار كان في المكان الذي يجلس به والده مستظلا بأشجار الزيتون.

يذهب محمد مسرعا نحو مكان الانفجار باحثا عن والده لكنه كان قد استشهد وفارق الحياة.

ويروي محمد أن الوضع كان سيئ جدا وكانا محاطين بعدد من الخونة.

وفي موقف يقول محمد أن أحدى البوابات طلبت من والده أن يكون العشاء ” كسكسو “.

وبالفعل أخرج زيدان عدد 12 وجبة كل وجبة تشمل أربع افراد.

وبعد أن تناول العشاء تلقى زيدان اتصالا من إرهابي يدعى حسن بولهب.

وتحدث الإرهابي عن وجبة العشاء وذكر نوعها وهو مايدل على وجود إختراق.

يقول محمد أن مثل هذه التهديدات تحدث دائما وذلك بسبب عدم تغيير شفرة هاتف زيدان.

محمد كان دائما يصر على ضرورة تغيير الشفرة لكن الوالد يرد” خالق الراس قاطعة “.

ويروي محمد أن والده كان حريصا دائما كقائد مجموعة على من يقودهم.

في حين كان حريصا على الإعاشة الخاصة بمجموعته لذلك كان يذهب زيدان لمحلات البقالة.

وكان يأخذ منهم بالدين لدرجة أن وصل حجم الدين قرابة 60 الف دينار.

في حين جميع محلات البقالة كانت تساهم وتساعد بدون أن تسأل على تحصيل الدين.

لكن الدين تم تسديده بعد إنتهاء الحرب.

محمد يستلم قيادة المجموعة

أستلم محمد المجموعة مكان والده قرابة 30 شخصاً كانو تحت طواعيته.

أستلمت المجموعة محاور عده مثل شيحة أم الرزم وحدود درنة ودواخلها.

استطاعت المجموعة تحرير منطقة شيحة في درنة في خلال اربع ساعات فقط.

بتاريخ 2018/6/12 أصيب محمد بطلقة من قناص في قدمة.

وبعد رحلة علاج لساعات خرج محمد بعد أن أخرج الشضية من قدمه.

ذهب ليقضي محمد الليلة مع والدته وخرج صباحا متجها نحو مجموعته.

تحرير درنة

كانت الاستباكات على اشدها في شيحة الغربية وعندها كان الخبر الأخر.

في حين ابلغ محمد بستشهاد صديق والده المقرب إسماعيل البرعصي.

كان أسماعيل بمثابة الاخ لوالد محمد والذي كان يوصي دائما بالذود عنه.

ذهب محمد مسرعا للمستشفى ليلقي نظرة أخيرة على إسماعيل.

لكنه كان قد دفن بالفعل وعندها رجع محمد للمحور بدون أن يرى صديق والده.

بعدما تحررت شيحة الشرقية انتقلت المعارك للمدينة القديمة في دواخل درنة.

يقول محمد أنه واجه أكبر المعارك في المغار والمدينة القديمة.

استمرت الاشتباكات قرابة سبعة أشهر في تلك المناطق.

وبتاريخ 2019/2/6 أصيب محمد مرة أخرى في كتفه بطلقة من أحد الإرهابيين.

وبعد تقدمات حققتها المجموعة أصيب أخ محمد ويدعى مجدي.

كان أخر منزل يقيم فيه الدواعش في مواجهة المجموعة.

وكخطة قررت المجموعة تفجير المنزل لذلك زرعت ألغاما فوق سطح المنزل.

وعندما تفجر المنزل استطاعت المجموعة الدخول ليصاب محمد مرة أخرى.

كانت الاصابة في مزدوجة في يده وقدمة وكانت الإصابة الثالثة.

إستسلم الإرهابيين وعددهم 20 ممن كانو فالمنزل في اليوم التالي .

وكان عدد من قتلو داخل المنزل منهم قرابة 100 إرهابي.

وتحررت بذلك مدينة درنة وكان النصر يقول محمد أن الأمر لم يذهب سدى.

فهو يستطيع الأن التجول في المدينة بكل حرية. وبوجود الجيش والشرطة.

يقول محمد أن الخسائر كانت كبيرة لكن ما لله فهو الله ولايضيع حق أحد عنده.

ويؤكد محمد أن من قاتل وحرر فهو قام بذلك لله سبحانه وتعالى.

فنحن نحارب أعداء الدين والملة ولا نطالب بأي شيئ بالمقابل ولسنا مأجورين.

ووجه محمد رسالة للمسؤولين أن يستوصوا خيرا بالبلاد والعباد فقط.