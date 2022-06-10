البحث الجنائي وبلدية بنغازي يتفقان على تحديث منظومة الكاميرات

10 يونيو، 2022 12:30 ص
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أخبارليبيا24

اتفقت الإدارة العامة للبحث الجنائي مع بلدية بنغازي على إضافة كاميرات مراقبة في مدينة بنغازي وتحديث الموجودة حاليا.

وأوضحت الإدارة العامة أن هذه الخطوة تأتي للمساهمة في مكافحة الجريمة بعد أن حققت منظومة الكاميرات التي تشرف عليها الإدارة نجاحًا كبيرًا في ذلك الأمر.

وأكدت أن مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي اجتمع مع شركة متخصصة لتنفيذ مشروع تطوير كاميرات المراقبة العاملة حاليا وإضافة كاميرات أخرى لها.

وذكرت إدارة البحث الجنائي أن هويدي نقاش مع الشركة المنفذة حول نوعية الكاميرات المطلوبة ومدد صيانتها على أن تقدم الشركة عرضا ماليا وفنيا خلال عشرة أيام لبلدية بنغازي.

وأضافت الإدارة العامة للبحث الجنائي أنه بعد تقديم لعرض الذي يتضمن دراسة وافية سيتم الموافقة عليها من قبل بلدية بنغازي في حالة تطابقها مع الشروط المطلوبة على أن يتم البدء في التنفيذ بعد عيد الأضحى المبارك.

10 يونيو، 2022 12:30 ص
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