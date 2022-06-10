الاجتماع الوزاري التشاوري الليبي التونسي الجزائري يصدر بيانًا ختاميًا

10 يونيو، 2022 11:22 م
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أخبارليبيا24

شدد البيان الختامي المشترك للاجتماع الوزاري التشاوري الليبي التونسي الجزائري على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقـرار في ليبيا لاستكمال المسار السياسي.

وأكد البيان الختامي على العمل لبلورة رؤية مشتركة في التعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية.

ورحب البيان الختامي المشترك بقرب استئناف اللجنـة الدستوريـة المشتركة لأعمالها بالقاهرة.

وطالب البيان دعم الاستراتيجيات الاقـتصاديـة علـى أساس المصالح المشتركة لتحقيق التنمية المستدامـة. وتوحيد الرؤى والمواقف إزاء المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد البيان الختامي المشترك كذلك على مضاعفة الجهـود المشتركـة للتصدي للتهديدات الإرهابية.

10 يونيو، 2022 11:22 م
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