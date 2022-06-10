استطلاع| ردرود متابعي “أخبارليبيا24” على إعلان حكومة باشاغا ممارسة عملها من سرت

أخبارليبيا24- استطلاع

يستمر الخلاف بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا. وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

هذا الخلاف جاء نتيجة تعنت الدبيبة تسليم السلطة للحكومة المكلفة الجديدة. الأمر الذي ينبيء بعودة الانقسام السياسي إضافة إلى انقسام المؤسسات والوزارات.

وبعد محاولات عدة من باشاغا الدخول للعاصمة طرابلس آخرها عندما دخلها وأعلن أنه سيباشر عمل حكومته منها إلا أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مؤيديه ورافضيه آثر الخروج من طرابلس حقنًا للدماء.

مؤخرًا أعلنت حكومة باشاغا أنها ستباشر عملها رسميا من سرت. سألنا متابعينا هل تعتقد أنها تستطيع أن تقدم شيئا على أرض الواقع؟ فكانت هذه بعض ردود متابعي “أخبارليبيا24”.

حيث يقول Mohammed Alfakbi Ali :”لا لا فشل تام لا يمكن أن تقدم شي”. ويعارضه عبدالله حسن عبدالله شابه بالقول :”تقدم كل شيء على أرض الواقع وهلها”.

وطارق العبيدي يقول :”لا ..لاتستطيع وهذا شي واقع، يعني أمر واقع”. وكذلك احميدة عبدالعزيز يؤكد :”لا أكيد غير يرهق في نفسه”.

كما يرى Husni Husni :”لا أعتقد نبوا انتخابات ودستور في أقرب وقت”. وبحسب وجهة نظر محمد احمد :”لالا تستطيع عمل أي شي فهي فاشلة من انتخابها المزور”.

ويخالفهم Hamed Alawamiy بالقول :”نعم ستقدم الكثير”. ويرى جلال الترهوني أنه :”حاولوا هلبا زيه ولم يستطيعوا رغم أنهم كانوا أقوى منه”.

ويقول العلاقي العلاقي :”مستحيل دوة فاضية ماقدموا اللي قبله بيقدم هذا فتحي بخاخة متاع الإحداثيات”.

ويعتقد Abd Albari Balban بالقول :”لا. لأن الفلوس والديتا متاع الدولة في طرابلس يعني مخشش لطرابلس كانك لم تفعل شي”.

ويقول Khaled Ali :”نعم وخاصة نهاية حكومة الدبيبة اللي نصهم كانوا في الحبس سوف تسقط شرعيتها في 21 يونيو”.

ويرى ونيس المرتجع أنها :”فتنه ايش يبي يدير”. أما أحمد محمود يقول :”حكومة مش قادرة تحصل مكتب بتطمع فيها تقدم شيء”.

ويقول أحمد الاسطوره متهكمًا :”بالطبع سوف تفعل الكثير من الديون”. وبوعياد وسيم يقول :”لا بل انقسام من جديد والمواطن هو الضحية. حسبي الله ونعم الوكيل”.

ويرى اﻻمين المحجوب :”تجسيد الانقسام”. أما ادريس اهليل بوهديمه يؤكد :”الناس اللي تلعب عالحبلين واجدين في هالوقت يقدروا يخلوا الخطأ صواب أما العامه لا رأي لهم”.

ويؤكد Владимир Лисин :”لا تستطيع تقديم شيء على أرض الواقع سوى الحروب والدمار والقتل والخطف والسرقة وغيرها من الأمور من شأنها ترهيب المواطنين. فهي حكومة مزورة غير شرعية”.

ويقول شاكر محمد نصر زويه :”من 2011ونحن نعانوا حبر علي ورق ليبيا تمت حقل تجارب اللي يجي يجرب كيف الحقول الزراعية”.

ويؤكد Motaz Motaz بالقول :”حكومة ولدت ميتة”. وعلي محمد يرى الحكومة أنها :”غير شرعية لن يفلح الخونة”.

أما صاحب الحساب باسم برقة غصبن عنكم برقاوي فيقول :”حكومة فاسدة كيفها كيف اللي قبلها”.