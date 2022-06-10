أجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال الغربي ومرتفعة على باقي المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال الغربي ، بينما تكون درجات الحرارة مرتفعة على باقي المناطق .
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: قليلة السحب .
في حين الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(27-33)مْ على اغلب المناطق.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
في حين حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مرتفعات الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة هذه الليلة وصباح الغد .
في حين الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-36)مْ على بنغازي – الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ، وتكون مابين (40-45)مْ على باقي المناطق وتسجل انخفاض يوم الغد.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
في حين حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، تتكاثر أحياناُ على غات.
في حين الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية شرقية على غدامس والجفرة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(40-43)مْ، وتتراجع يوم الغد على غدامس والجفرة.
الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية.
في حين الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيا من مساء الغد إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(40-44) مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:14)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:57