أجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال الغربي ومرتفعة على باقي المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال الغربي ، بينما تكون درجات الحرارة مرتفعة على باقي المناطق .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب .

في حين الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(27-33)مْ على اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

في حين حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مرتفعات الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة هذه الليلة وصباح الغد .

في حين الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-36)مْ على بنغازي – الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ، وتكون مابين (40-45)مْ على باقي المناطق وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

في حين حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، تتكاثر أحياناُ على غات.

في حين الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية شرقية على غدامس والجفرة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(40-43)مْ، وتتراجع يوم الغد على غدامس والجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

في حين الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيا من مساء الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(40-44) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:14)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:57