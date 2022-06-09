مصر تطلق “نايل سات 301”.. وهذه المناطق المستهدفة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انطلق القمر الصناعي المصري، في الحادية عشرة وثلاث دقائق بتوقيت القاهرة، للفضاء وذلك بعد انتهاء الاستعدادات اللازمة.

ويحمل القمر الصناعي اسم “نايل سات 301” وكان الإطلاق على قمر “فالكون 9” التابع لشركة “سبيس إكس” الأمريكية.

وقال أحمد أنيس، رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية “إن كل شيء لإطلاق القمر الصناعي الجديد كان جاهزاً.

وسيكون بديلاً لـ”نايل سات 201”.

وأضاف أنيس سينتهي عمره ذلك القمر الصناعي الافتراضي في عام 2028.

واوضح أن القمر الجديد له مميزات تكنولوجية حديثة تجعله منافساً في منطقة البث.

*قنوات قمرية

ويضم القمر الجديد 38 قناة قمرية، بعكس القمر الحالي الذي يضم 26 قناة قمرية فقط، وستتوسع التغطية الخاصة به.

وتشمل تلك التغطية جنوب القارة الأفريقية، ودول حوض نهر النيل، وذلك تماشياً مع تعميق العلاقات المصرية الأفريقية.

ولتحقيق أكبر قدر من التواصل مع القارة كلها. كما يغطي القمر أيضا جميع المناطق التي كان يغطيها القمر القديم.

ومن الإمكانيات التي يتميز بها القمر الجديد، خدمات للإنترنت عريض النطاق، لتغطية المناطق النائية في مصر، وذلك لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكشف أنيس عن أن القمر الجديد تم تصنيعه بتكنولوجيا حديثة ومتقدمة تمكنه بمفرده من تحديد مصادر التشويش ومعالجتها لتوفير تأمين كامل للقنوات العامةعليه.

كما أكد أنيس على قدرة القمر على المناورة الهوائية لتغيير مناطق التغطية، بحسب احتياجات الدول الأفريقية، التي تعد سوقا جديدة لأقمار النايل سات.