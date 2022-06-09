دراسة: هذا الفيتامين يزيد فرص الحياة بعد الـ70 يعمل على توازن المعادن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يعتبر فيتامين (D) أحد الفيتامينات الأساسية في الجسم والمسؤولة عن توازن المعادن في الجسم خاصة الكالسيوم والفوسفور.

كما يعزز عملية امتصاص المعادن في الأمعاء، ويمنع الخسارة المفرطة لهذه المعادن في الكلى، ويتحكم بدخول وخروج المعادن من وإلى العظام.

ويساعد فيتامين (D) أيضا في عملية تنظيم نمو الخلايا، كما يعمل على تثبيط نمو الخلايا السرطانية وزيادة نشاط الجهاز المناعي.

وثبت أن فيتامين (D) أحد الفيتامينات التي لها تأثير في تعزيز الحياة، وهو فيتامين D،

وينظم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم.

حيث تساعد هذه العناصر في الحفاظ على الأسنان والعضلات والعظام قوية وصحية.

ويوصي خبراء الصحة باستخدام مكملات فيتامين (D) خلال فصل الشتاء للحفاظ على قوة جهاز المناعة وللحماية من الأمراض الموسمية.

كما تنصح الهيئات الصحية بتناول مكملات فيتامين (D) إذا لم يتعرض البعض بشكل كاف لأشعة الشمس أو لديهم جهاز مناعي ضعيف.

وأشارت دراسات حديثة أيضا أن مكملات فيتامين (D) يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتقليل الوفيات في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.

* أعراض نقص فيتامين (D)

– الإرهاق المزمن.

– الألم المزمن والمتواصل في أعضاء مختلفة من الجسم.

– أمراض المناعة الذاتية، مثل التصلب المتعدد (Multiple sclerosis)، والتهاب مفاصل.

– هشاشة العظام (Osteoporosis).

– زيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم.

وكشفت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) إلى أن مكملات فيتامين (D) تكون أكثر فاعلية في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.

وأكدت الدراسة أن الفيتامين مفيد للبالغين المعرضين لخطر نقص الفيتامينات على مدار العام.

وبالإضافة إلى تقليل الوفيات، وجد الباحثون أن مكملات فيتامين (D) فعالة في تقوية العظام، وتقلل من مخاطر الكسور في حالة السقوط.

وعلى الرغم من أن مكملات فيتامين (D) مفيدة سريريا في حالات نقص الفيتامين ولكنها قليلة الفائدة أو معدومة لمن لديهم قدر كاف من الفيتامين.

حيث يؤدي تناول جرعة زائدة من فيتامين(D) إلى تراكم الكالسيوم في الجسم وإضعاف العظام وإلحاق الضرر بالقلب.

* مصادر الحصول على فيتامين (D)

– سمك السلمون

– السردين

– السمك المملح

– سمك الماكريل

– اللحم الأحمر

– الكبدة

– صفار البيض

– الأطعمة المدعمة بالفيتامين

لذلك يجب الحرص على التعرض لأشعة الشمس بكميات جيدة، وتناول الأغذية التي تحتوي على كميات جيدة من فيتامين (D).