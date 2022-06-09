صنع الله يبحث سبل التعاون مع شركة شلمبرجير

9 يونيو، 2022 10:46 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

بحث رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع مدير عام شركة شلمبرجير فرع ليبيا “مصطفى عجاج، وبحضور عضو مجلس الإدارة بالموسسة أبو القاسم شنقير سبل تطوير التعاون المشترك.

وبحث الاجتماع أنشطة وعمليات شركة شلمبرجير المختلفة بمختلف المواقع النفطية.

إلى جانب برامج التنمية ‏المستدامة التي تقوم الشركة بتنفيذها بعدة مناطق في ليبيا.

وذلك بالتعاون مع المؤسسة الوطنية النفط من خلال إدارة التنمية المستدامة بها.

وفي سياق متصل وأكد عون بأن النفط والغاز هو مصدر دخل كل الليبيين.

منوها أن الوزارة تحاول جاهدة لتحييد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية .

وتابع ” إن اقفال الدخل الوحيد لليبيين وفي هذه الفترة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً لأسعار النفط.

وذلك يحرم الخزانة العامة من الاستفادة من هذه الطفرة “.

ونوه إلى ضرورة استغلال مخصصات التنمية المستدامة في المجاورة للحقول والموانئ النفطية لأن تلك المناطق أولى بها من غيرها .

وفي سياق أخر عقد وزير النفط والغاز محمد الحويج اجتماعا الأربعاء مع رئيس وأعضاء اللجنة المعنية بحل مشكلة الباحثين عن عمل من حملة التخصصات النفطية وذلك لمتابعة المستمرة للخطوات التي إنجزتها اللجنة المشتركة بين وزارتي النفط والغاز والعمل والتأهيل

واستعرض الاجتماع النتائج التنفيذية التي توصلت إليها اللجنة مند مباشرتها لإعمالها وبرنامج عملها الفترة القادمة.

وشدد عون على أهمية أن تتبنى اللجنة القيام بإعمالها على مبدأ التنسيق المستمر وفق منظور تكاملي بين الوزارتين .

صنع الله يبحث سبل التعاون مع شركة شلمبرجير
صنع الله يبحث سبل التعاون مع شركة شلمبرجير
9 يونيو، 2022 10:46 ص
19

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