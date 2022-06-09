حالة من الرعب والهلع.. تعليق العمل بمستشفى سلوق بسبب الاعتداء عليه بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة

9 يونيو، 2022 7:34 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن مدير عام مستشفى سلوق، محمد أبريدان، إيقاف وتعليق العمل في جميع الاقسام بالمستشفى لحين توفير نقطة أمنية متكاملة.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أوضح أبريدان. أن “قرار إيقاف العمل جاء على خليفة الاعتداء على مدير الشؤون الطبية والموظفات بالإدارة. بعد رفضهم طلب نقل لزوجة مواطن إلى مستشفى آخر، نظراً للنقص في الأطباء بالمستشفى”.

وأوضح أبريدان أن المواطن قام بالاعتداء بالضرب على مدير الشؤون الإدارية وتحطيم مكتبه. ثم شرع في الرماية العشوائية. مما تسبب في حالة من الرعب والهلع داخل المستشفى.

ولفت أبريدان، أن المواطن شرع بالرماية العشوائية بسلاح كلاشنكوف ومسدس شخصي. كما أطلق دانتي “أر بي جي” وقنبلة يدوية نوع رمانة. مشيراً إلى أنه ولحسن الحظ لم تسجل أي خسائر بشرية، وأن الأضرار مادية فقط.

وأضاف أبريدان، أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، وقد تكرر كثيراً في ظل غياب النقطة الأمنية بالمتكاملة بالمستشفى، منوهاً أن تم إيقاف العمل بجميع الأقسام باستثناء قسم غسيل الكلى والطوارئ.

9 يونيو، 2022 7:34 م
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