النفط يوسع مكاسبه بدعم من الطلب القوي في الولايات المتحدة

أخبار ليبيا 24

حققت أسعار النفط اليوم الخميس مكاسب جديدة بدعم من الطلب القوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، ومن المتوقع أن ينتعش الطلب في الصين مع تخفيف قيود كوفيد19 في المدن الكبرى.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس 50 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 124.08 دولارًا للبرميل. بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 122.49 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 38 سنتًا، أو 0.3 بالمئة.

وأغلق الخامين القياسيين، يوم الأربعاء، عند أعلى مستوى لهما منذ 8 مارس، ليطابق المستويات. التي شهدناها في عام 2008.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سجلت انخفاضًا قياسيًا. في احتياطيات الخام الاستراتيجية حتى مع ارتفاع المخزونات التجارية الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بشكل غير متوقع، مما يشير إلى مرونة الطلب على وقود السيارات خلال ذروة الصيف على الرغم من ارتفاع أسعار المضخات.

زيادة الطلب على النفط

وقال محللون، إن بيانات إدارة معلومات الطاقة أظهرت أن الطلب الواضح على جميع المنتجات النفطية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 19.5 مليون برميل يوميا. بينما ارتفع الطلب على البنزين إلى 8.98 مليون برميل يوميا.

وسيقوم المستثمرون بفحص بيانات التجارة لشهر مايو من الصين، المقرر إصدارها في وقت لاحق، اليوم الخميس، بحثًا عن إشارات الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، يوم الأربعاء، إن جهود منتجي النفط في أوبك + لزيادة الإنتاج “غير مشجعة”. وأشار إلى أن المنظمة تقل حاليا عن هدفها بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت المجموعة على تسريع زيادة الإنتاج لترويض أسعار الوقود الجامحة وإبطاء التضخم.

لكن هذه الخطوة ستترك للمنتجين طاقة فائضة قليلة جدًا، ولا مجال تقريبًا للتعويض عن انقطاع كبير في الإمدادات.

رويترز