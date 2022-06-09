النايض ونورلاند يناقشا تفعيل كافّة بنود اتفاقيّات لجنة (5+5)

أخبارليبيا24

ناقش رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند سبل تثبيت وتفعيل كافّة بنود اتفاقيّات لجنة (5+5).

وشدد الجانبان خلال اللقاء الذي تم في مقر إقامة نورلاند على بند خروج كافّة القوّات الأجنبيّة من ليبيا.

واستعرض النايض والسفير الأمريكي آخر المستجدّات في ليبيا مع قرب انتهاء الإطار الزمني لخارطة الطريق الحالية.

وبحثا كذلك سبل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.