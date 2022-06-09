النايض ونورلاند يناقشا تفعيل كافّة بنود اتفاقيّات لجنة (5+5)

9 يونيو، 2022 10:00 م
5
النايض ونورلاند
النايض ونورلاند

أخبارليبيا24

ناقش رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند سبل تثبيت وتفعيل كافّة بنود اتفاقيّات لجنة (5+5).

وشدد الجانبان خلال اللقاء الذي تم في مقر إقامة نورلاند على بند خروج كافّة القوّات الأجنبيّة من ليبيا.

واستعرض النايض والسفير الأمريكي آخر المستجدّات في ليبيا مع قرب انتهاء الإطار الزمني لخارطة الطريق الحالية.

وبحثا كذلك سبل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

9 يونيو، 2022 10:00 م
5

مقالات ذات صلة

البحث الجنائي وبلدية بنغازي يتفقان على تحديث منظومة الكاميرات

10 يونيو، 2022 12:30 ص
الجبل الأخضر

رحلة إلى ليبيا : الجبل الأخضر أيقونة ليبيا الخضراء

10 يونيو، 2022 12:27 ص

المالية توقع بروتوكول تعاون مع “إي فاينانس” التابعة للمالية المصرية

9 يونيو، 2022 11:31 م
المنفي وعون

المنفي يؤكد على حلحلة مشاكل قطاع النفط لما يمثله من أهمية

9 يونيو، 2022 10:37 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى