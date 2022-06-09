النائب العام يوضح عمل ودور الغرفة الأمنية المشتركة في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال، مكتب النائب العام، اليوم الخميس، إن الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة في شرق ليبيا تمكنت منذ تشكيلها هذا الشهر من ضبط عدة جرائم منها الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والتعدي على المخططات.

وأضاف، أن اللجنة باشرت الاستدلالات حيال تلك القضايا تحت إشراف مكتب المحامي العام؛ كما تولت الغرفة.البحث والتحري عن المتهمين المطلوبين للإجراءات.

اجتماع موسع

ولفت مكتب النائب العام إلى أن تشكيل اللجنة جاء خلال اجتماع موسع عقد يوم 2 يونيو الجاري في بنغازي. تمحور الاجتماع حول رصد العقبات التي تعيق سير العدالة الجنائية.

وضم الاجتماع رئيس وأعضاء من قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها بمكتب النائب العام. ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية.

وحضر الاجتماع رؤساء الهيئات القضائية من النيابة العامة في نطاق محكمة استئناف بنغازي؛ وقيادات جهات الضبطية في مدينة بنغازي.

وقال مكتب النائب العام، إن الاجتماع تمحور الاجتماع حول رصد العقبات التي تعيق سير العدالة الجنائية.

مهام

وأضاف، أنه تم الاتفاق على تكوين آلية ناجعة تضمن إنفاذ القانون وتسيده، عبر تشكيل غرفة أمنية مشتركة. تتولى مهمة تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة من النيابة العامة.

وأوضح كما تتولى اللجنة، استيفاء إجراءات الاستدلال المتعلقة بالوقائع موضوع الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى الجهات الضبطية؛ وملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. والقائمين على تنظيم أعمال الهجرة غير الشرعية.

وذكر مكتب النائب العام، أن اللجنة تتولى رصد ومباشرة إجراءات جمع الأدلة حيال التعديات التي طالت أملاك الدولة، ومستوى المخطط التفصيلي، وعرض مدونات محاضر الاستدلال المتعلقة بها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة آثارها بالتعاون مع الجهات القائمة على التطوير والتخطيط.