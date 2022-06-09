مع اشتداد الموجة الحارة.. كيف تحمي نفسك من الجفاف؟ أعراض الجفاف وطرق الوقاية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

إذا لم تعوض السوائل خلال موجات الحر التى يفقدها جسمك فستصاب بالجفاف، فعندما يفقد الجسم سوائل أكثر من التي يتناولها فلن يستطيع أداء وظائفه الطبيعية.

فالجفاف هو حالة تحدث عندما يحتاج الجسم إلى سائل أكثر مما يحتاج إليه، هذا يعني أن الجسم يفتقر إلى كمية السوائل التي يحتاجها ليعمل بشكل سليم.

ومن المعتقد أن الجفاف هو مجرد شعور بالعطش، لكن هذا غير صحيح، حيث يشكل الماء 55٪ إلى 78٪ من أجسامنا، ويتم توزيعه في جميع أعضاء وأجزاء الجسم.

وهذا يعني أن للجفاف تأثيرا أكبر بكثير من مجرد الشعور بالعطش أو الشعور بانخفاض الطاقة. ويمكن أن تتسبب فترات الجفاف الطويلة في مشاكل جسدية وعقلية شديدة خاصة في الصيف.

* الأعراض

– الشعور بالعطش

– جفاف في الفم

– صداع الرأس

– التبول أقل مقارنة بالعادة

– الشعور بالتعب

– بول داكن

– التشوش

– الدوخة

وتزداد احتمالية إصابة الجسم بالجفاف في فصل الصيف، وفي كثير من الأحيان يكون السبب وراء الجفاف بسيطًا جدا إلى جانب انخفاض استهلاك المياة.

كما يمكن أن يساهم التقيؤ أو الإسهال أو التعرق المفرط بسبب الحرارة في إصابة الجسم بالجفاف.

* مضاعفات الجفاف

– الإصابة الحرارية

فإن لم تتناول القدر الكافي من السوائل عند ممارستك التمارين الرياضية والتصبب عرقا بشدة، فقد ينتهي بك الأمر بإصابة حرارية.

وقد تتراوح الإصابة الحرارية في شدتها بين التشنجات الحرارية البسيطة وحتى الإنهاك الحراري أو ضربة حرارة ومن المحتمل أن تشكل تهديدًا على الحياة.

– المشكلات البولية ومشكلات الكلى

فيمكن أن تسبب النوبات الطويلة أو المتكررة من الجفاف في التهابات الجهاز البولي وحصوات الكلى، بل يمكن أن تتسبب في فشل كلوي.

– النوبات

حيث تساعد عناصر الماء مثل البوتاسيوم والصوديوم في نقل الإشارات الكهربائية من خلية إلى خلية أخرى.

وإذا كانت تلك العناصر غير متوازنة، فقد تصبح الرسائل الكهربائية الطبيعية مختلطة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انقباضات لاإرادية للعضلات وأحيانا فقدان للوعي.

– صدمة انخفاض كمية الدم

صدمة نقص حجم الدم التي تُعد أحد أكثر المضاعفات خطورة، وفي بعض الأحيان، تكون مهددة للحياة.

حيث يحدث عندما يتسبب انخفاض كمية الدم في انخفاض ضغط الدم وانخفاض كمية الأكسجين في جسمك.

* طرق المحاربة

– تناول كمية كافية من الماء.

ما لم يكن شديدًا، يمكن معالجته بسهولة عن طريق استهلاك كمية كافية من الماء مع الكمية المناسبة من الأملاح والإلكتروليتات.

فيجب الحرص على شرب كمية وفيرة من الماء ليس فقط عند الشعور بالعطش ولكن طوال اليوم، والحرص على استهلاك 8 أكواب أو أكثر من الماء يوميا.

– الابتعاد عن الأطعمة المقلية

قم بتناول سلطة الخضار وسلطة الفاكهة بدلاً من الأطعمة المقلية، حيث تعتبر الفواكه والخضراوات مصدرا رائعا للمياه وترطيب الجسم.

فقد يكون طبق الفاكهة وجبة خفيفة رائعة إذا كنت تعمل في الهواء الطلق أو تعمل تحت أشعة الشمس. فتناول الأطعمة المقلية يزيد من جفاف الجسم.

– ماء الديتوكس

تعتبر مياه التخلص من السموم طريقة رائعة لترطيب الجسم وتزيد القيمة الغذائية للمياه،

ويعد بديل رائع للمياه للأشخاص الذين قد يجدون صعوبة في شرب المياه الوفيرة.

وإضافة شرائح قليلة من الخيار والليمون أو شرائح الفاكهة في ماء الديتوكس لرفع وتجديد الجسم والعقل.

– تجنب حرارة الشمس

ومع ارتفاع درجة الحرارة، فإن الطريقة المثلى لتجنب الجفاف هي تجنب حرارة الشمس الحارقة، ما لم تكن بحاجة إلى التواجد في الهواء الطلق.

فساعات العمل الطويلة تحت أشعة الشمس لا تسبب الجفاف والإرهاق للجسم فحسب، بل تعرضك أيضا للأشعة فوق البنفسجية الضارة التي قد تسبب أمراضا مزمنة.