بصفته وزير الدفاع.. الدبيبة يحضر المناورات التركية بأزمير

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حضر رئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة ، رفقة رئيس الأركان العامة اللواء محمد الحداد ، والوفد المرافق لهما ، أمس الاربعاء , بداية المناورات التركية (EFES2022) , وبمشاركة عدد من وزراء الدفاع , وكان في استقبالهم وزير الدفاع خلوصي اكار , وعدد من القيادات العسكرية التركية.

وتشارك وزارة الدفاع الليبية في هذه المناورات عن طريق رئاسة الأركان العامة , الى جانب دول أخرى في المناورات.

وفي سياق متصل عقد الدبيبة اجتماعا فنيًا مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أزمير التركية.

وتركز الاجتماع على دعم برامج التدريب والتطوير للجيش الليبي ومناقشة التعاون بين البلدين.

في حين كان الدبيبة قد وصل صباح أمس لمدينة ازمير التركية.

وذلك للمشاركة في المناورات التركية (EFES2022) بمشاركة مايزيد عن 25 دولة من بينها ليبيا.

ويرافق وزير الدفاع رئيس الأركان العامة محمد الحداد ورؤساء الأركان الجوية والبحرية والجوية.

فضلا عن آمري المناطق العسكرية وعدد من مديري الإدارات بوزارة الدفاع.

وفي سياق أخر رد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك على قرار الدبيبة بإصدار قرار يضع إيرادات شركة الاتصالات تحت الرقابة.

وأصدر شكشك قرارا يتضمن وضع كافة حسابات الإيرادات للشركة الليبية للاتصالات تحت أعمال الرقابة المصاحبة.

في حين جاء هذا القرار بعدما أصدر الدبيبة قرار بتوزيع جزء من الأرباح المحصلة من الاتصالات لشركة عليها شبهات.

في حين كانت مصادر قد كشفت قيام الدبيبة الذي يرأس الجمعية العمومية لشركة الاتصالات بإصدار قرار بتحويل 200 مليون دينار.

وذلك من أرباح المحصلة من الاتصالات لحساب الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية.