المالية توقع بروتوكول تعاون مع “إي فاينانس” التابعة للمالية المصرية

9 يونيو، 2022 11:31 م
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أخبارليبيا24

وقعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بروتوكول تعاون مع شركة “إي فاينانس” التابعة لوزارة المالية المصرية.

ويهدف البروتوكول -الذي وقعه وزير المالية خالد المبروك- لتطوير النظام المالي والتحول الرقمي وإنشاء نظام الخزانة الموحد ومركز الدفع والتحصيل الالكتروني.

وتم توقيع البروتوكول خلال زيارة خالد المبروك لمقر وزارة المالية المصرية للوقوف على التجربة المصرية في مجال التطوير والتحول الرقمي لنظام المالي الحكومي والجهات التابعة للوزارة.

وأوضحت وزارة المالية أنها تسعى للاستفادة من المنح المالية والمساعدات الفنية التي تقدمها المؤسسات المالية الإقليمية مثل البنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية للمؤسسات المالية للدول المساهمة فيها؟

وتساهم هذه المنح في تطوير ورقمنة نظام إدارة المعلومات والبيانات المالية الحكومية والعمل بنظام الخزانة الموحد والدفع والتحصيل الإلكتروني.

9 يونيو، 2022 11:31 م
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