اللافي يلتقي المبعوث الفرنسي ويؤكد اقتراب الرئاسي من وضع الترتيبات النهائية لمشروع المصالحة

أخبار ليبيا 24

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الخميس، مع المبعوث الفرنسي الخاص لليبيا، بول سولير، رفقة السفيرة بياتريس دوهيلين، سبل التعاون بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن اللافي أكد خلال اللقاء اقتراب الرئاسي من وضع الترتيبات. النهائية لمشروع المصالحة، سعيا لإنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار الدائم.

وأضافت، أن المبعوث الفرنسي أكد على أهمية تركيز جهود المجتمع الدولي بما فيه فرنسا، على المسار السياسي. والجهود الحالية للوصول إلى قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات.

ومن المقرر أن تعقد يوم السبت القادم في القاهرة الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة الليبية المشتركة بهدف وضع الإطار. الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

وفي 20 مايو الماضي توافقت اللجنة المشتركة بشكل “مبدئي” حول 137 مادة من مواد مسودة الدستو، وذلك وفق ما صرحت به مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز.