اللافي يبحث أوضاع السفارات والبعثات الدبلوماسية الليبية وسبل دعمها

9 يونيو، 2022 7:19 م
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أخبار ليبيا 24

أجرى نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الخميس، جولة تفقدية لوزارة الخارجية؛ وذلك في إطار التشاور بين المجلس ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبحسب بيان الوزارة، ناقش اللافي مع وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، آخر مستجدات والأوضاع على الساحة المحلية والدولية.

كما بحث اللقاء مجهودات المجلس الرئاسي في معالجة وتنظيم  مشروع المصالحة الوطنية؛ لتعزيز الاستقرار والسلام في البلاد.

وناقش اللقاء أوضاع السفارات الليبية والبعثات الدبلوماسية وسبل دعمها؛ لتوفير ما يلزم للجالية الليبية بالخارج. وتسهيل الإجراءات والخدمات الإدارية لهم، والعمل على تعزيز العلاقات وروابط الصداقة. والتعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة في كافة المجالات.

 

 

9 يونيو، 2022 7:19 م
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