وزارة الكهرباء: سيتم توفير المخزون المتكاثف وتقليل عدد ساعات طرح الاحمال

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة أمس الأربعاء عبر صفحتها على الفيسبوك عن إنفراجه في إمدادات الغاز الطبيعي المغذي لمحطات المنطقة الشرقيه وذلك بوجود ناقلة نفطية تستعد لشحن كمية من الغاز المتكاثف.

وأكدت أن ذلك يأتي بعد مجهودات كبيرة من نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني و وزير الكهرباء والطاقات المتجددة المهندس عوض البدري.

وأكد أنه جرى الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط لشحن ناقلة نفطية اليوم الخميس مخزون المتكاثف.

وذلك لكي يتم تشغيل حقول الغاز التابعة لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز.

مؤكدة أنه سيتم إمداد محطتي الزويتينة وشمال بنغازي بالكمية المطلوبه لتشغيل وحداتها حتى تقلل من عمليات طرح الاحمال .

وفي سياق ليس ببعيد كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شُرطة قاريونس نجح في ضبط ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة وإتلاف محطة توليد للكهرباء بالمنطقة في أقل من اربع ساعات.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن أحد السارقين تعرض لصعقة كهربائية أثناء قصه لأحد الكوابل من المحطة.

وأكدت المديرية أنه بعد ورود معلومات بوجود شخص ملقى على الأرض بجوار محطة توليد الكهرباء (قابينة) في منطقة قاريونس.

وأضافت أنه تم خروج رئيس وحدة التحقيق والتحريات وعند وصولهم لم يجدو أثراً للشخص.

ولفتت مديرية أمن بنغازي أن معلومات أخرى وردت عن تعرض محطة توليد الكهرباء لسرقة النوافذ والأبواب الخاصة بها

فضلا عن سرقة الواقيات الحديدية التي تستعمل في تغطية الكوابل.

وأكدت تعرض الكابلات للقص والسرقة من قبل مجهولين وتم معاينة المكان وجمع المعلومات عن الفاعل.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أن معلومات وردت عن المتهم مفادها نقله من قبل أشخاص لمستشفى الجلاء.

وذلك إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء قصه لأحد الكوابل تسبب له بجروح بالغة.