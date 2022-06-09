الكهرباء تبدأ في حملة تخفيض الأحمال ببلدية أبو سليم

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إطلاق خطة من أجل تحسين أداء الشبكة الكهربائية. وقالت الشركة، إنه تطبيقًا لهذه الخطة، بدأت الأربعاء، في بلدية أبو سليم حملة تخفيض الأحمال الزائدة لكافة الشرائح، المنزلي والتجاري والصناعي. إضافة إلى تحصيل الإيراد العام.

وأهابت الشركة العامة للكهرباء، أنها ستعمل على عدم طرح الأحمال في البلديات التي تتعاون معها وتتقيد. بالخطة الموضوعة بشأن تحسين أداء الشبكة الكهربائية .

وبحثت الشركة العامة للكهرباء، قبل يومين، مع عمداء عدد من البلديات اتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها التقليل من ساعات طرح الأحمال وصولاً إلى القضاء عليه داخل البلديات.

وجاء الاجتماع بناء على الاتفاق المبرم مع وزارة الحكم المحلي.

وقالت الكهرباء، إن رئيس لجنة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية المهندس عمر القايد اجتمع مع عمداء بلديات عين زارة وقصر بن غشير وتاجوراء وعضو المجلس البلدي حي الأندلس، لمناقشة حزمة من الإجراءات التي من شأنها التقليل من ساعات طرح الأحمال.

وأكدت أنه وبحسب الاتفاق ستتخذ البلديات جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط .