مخرج “الجوكر” يعلن عن الجزء الثاني.. هل من “أوسكار” جديد

جواكين فينيكس يستعد

9 يونيو، 2022 11:04 م
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جواكين فينيكس
جواكين فينيكس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المخرج تود فيليبس عن جزء ثان من فيلم “Joker”، الذي لعب بطولته في الجزء الأول النجم العالمي خواكين فينكس عام 2019.

وكان فيلم “Joker” قد حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

ونشر فيليبس صورا على موقع التواصل الإجتماعي “Instagram” بما في ذلك غلاف نص أحمر كتب عليه باللغة الفرنسية “Joker: Folie à Deux”.

هذا بالإضافة إلى لقطة للممثل الحائز على جائزة الأوسكار النجم خواكين فينيكس وهو يدخن أثناء قراءة سيناريو الجوكر.

وبحسب الصورة كتب السيناريو الجديد لفيلم الجوكر، تود فيليبس وسكوت سيلفر.

* جنون شخصين

وعلى الرغم أن فيليبس لم يكشف عن أي تفاصيل إضافية إلا أن الترجمة الفرنسية لإسم الفيلم هي “جنون شخصين”.

وبحسب النقاد من الممكن أن تعني الترجمة “وهماً مشتركا بين شخصين”،

كما تحدثت بعض المصادر الإعلامية عن وجود شريك آخر لـ”جوكر”.

وكانت إمكانية تقديم جزء ثان من “Joker 2” قد طرحت منذ حوالي عام ولم يتم تأكيد العمل على نص للفيلم من قبل شركة Warner Bros، في ذلك الحين.

وحصل النجم العالمي خواكين فينيكس، البالغ من العمر 47 عاما، على جائزة الأوسكار لعام 2020 لأفضل ممثل عن دوره

بصفته الشرير المهووس في فيلم “الجوكر”.

كما نال استحسان النقاد حول مهرج الثرثرة – a k a Arthur Fleck – والذي أثارت مآثره الإجرامية الذعر في جميع أنحاء مدينة جوثام في العمل.

وقام ببطولة الفيلم روبرت دي نيرو وزازي بيتز وفرانسيس كونروي وبريت كولين وشيا ويغام ودوغلاس هودج وغيرهم.

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9 يونيو، 2022 11:04 م
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