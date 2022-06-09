آمل جديد لمرضى الانزلاق الغضروفي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تعتبر آلام العمود الفقرى من الآلام الصعبة والمؤلمة والتى من الممكن أن تعوق الشخص المصاب عن الحركة بمرونة خاصة المصابين منهم بـ”ديسك”.

وظهرت بادرة أمل لأصحاب أوجاع العمود الفقري، بمجرد الإعلان عن علاج واعد للآلام الناتجة عن مرض القرص التنكسي، عبر إصلاح الانزلاق الحاصل في الفقرات.

وكشفت التجارب البشرية أن الدواء الذي يحمل اسم “هيدرافيل” يمكن حقنه في العمود الفقري حيث يملأ الشقوق والتمزقات في القرص المصاب، مايسهم في تخفيف الألم.

وتلعب أقراص العمود الفقري دوراً مهماً في توسيد الفقرات، ولكن كما هو الحال مع أجزاء كثيرة من الجسم تبدأ في التآكل مع تقدم العمر.

* تأثير العلاج

ومن الممكن أن يجف سائل ملء الأقراص أو يتسرب، مما يسبب الألم ويؤثر على الحركة.

ومع الأسف تقتصر العلاجات إلى حد كبير على الرعاية مثل الراحة والعلاج الطبيعي ومسكنات الألم،

أو الجراحة في الحالات الأكثر خطورة.

حيث يتم إزالة الأقراص أو استبدالها بأطراف صناعية.

وحصل “هيدرافيل” في عام 2020 على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية،

وبدأت الآن نتائج التجارب البشرية الأولى بالظهور.

حيث شملت التجربة 20 مريضاً تتراوح أعمارهم بين 22 و 69 عاماً، وجميعهم يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة.

ووصف الجميع آلامهم بأنها الرابعة أو أعلى على مقياس مكون من 10 نقاط،

وقد أبلغوا جميعا عن راحة خفيفة من العلاجات الموجودة.

أما بالنسبة لطريقة الاستخدام، فيتم أولاً تسخين الجل بحيث يصبح سائلاً سميكًا،

ثم يتم حقنه باستخدام إبرة قياس 17 في الأقراص المصابة.

وعندما يبرد إلى درجة حرارة الجسم، فإنه يشكل غرسة بنفس نوع الخصائص الميكانيكية الحيوية مثل القرص الطبيعي.

وتمت متابعة المرضى لمدة ستة أشهر لتقييم شفائهم، وأبلغ جميع المشاركين عن تحسن في الألم والحركة، على مقياس من 0 إلى 10.

وانخفض متوسط مستوى الألم المبلغ عنه من 7.1 إلى 2.0. وفي استبيان حول كيفية منعهم آلام أسفل الظهر من أداء الأنشطة اليومية،

انخفض متوسط درجاتهم من 48 إلى ستة.

وقال دوجلاس بيل، المؤلف الرئيسي للدراسة: “إذا تم تأكيد هذه النتائج في مزيد من البحث، فقد يكون هذا الإجراء علاجاً واعدا للغاية لآلام أسفل الظهر المزمنة”.

وأكد أن الجل سهل الاستخدام، ولا يتطلب جراحة مفتوحة، وهو إجراء سهل للمريض.

وأضاف: “بالطبع، كانت هذه التجربة الأولى صغيرة، ولا يكفي 20 مريضاً لتقديم أي ادعاءات كبيرة حتى الآن،

لكن العلاج واعد، وسيواصل الفريق الاختبار مع المزيد من المرضى”.