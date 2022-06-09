انتهى الوقت.. “أبل” تجبر أصحاب الهواتف القديمة على التغيير

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتهى الوقت الذي منحته شركة “أبل” لحاملي هواتف آيفون القديمة لتغيير هواتفهم.

حيث أعلنت الشركة أن نظام التشغيل الجديد “آي أو أس 16” الذي سيتم إطلاقه رسميا في نهاية صيف 2022، لن يعمل على 5 أنواع من هواتف آيفون.

*الهواتف المستهدفة

وأسقطت “أبل” من حساباتها حاملي هواتف آيفون 7 و7 بلس و6 إس و6 إس بلس.

بالإضافة إلى الجيل الأول من هاتف آيفون إس إي.

وهذا الأمر يعني أن حاملي هذه الهواتف لن يتمكنوا من الاستفادة من الميزات الجديدة التي ستطرحها أبل في نظام التشغيل الجديد.

وقال المتخصص في التطوير التكنولوجي هشام الناطور، في حديث صحفي،

إن شركة أبل تقوم عادة بدعم أجهزتها بالتحديثات لفترة حتى 5 سنوات”.

وأضاف ” ولكن هذا الوضع تغيّر خلال انتشار جائحة كوفيد-19.

وعمدت الشركة إلى تمديد فترة دعم هواتف آيفون 6 إس و6 إس بلس إلى 7 سنوات، وهذا التمديد

شمل أيضا هواتف 7 و7 بلس.

حيث استمرت الشركة بدعمها لنحو 6 سنوات”.

وقررت شركة “أبل” العودة إلى قاعدتها وتوجيه رسالة لحاملي 5 أنواع من آيفون مفادها أن “وقتكم انتهى”.

وبذلك القرار دفعت الشركة حاملي هذه الأنواع إلى اتخاذ قرار استبدال هواتفهم خلال الأشهر القليلة المقبلة في حال أرادوا مواكبة الميزات الجديدة.

جاء ذلك بعد استرجاع الأسواق عافيتها وانحسار فيروس كورونا.