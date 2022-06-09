أردوغان يحذّر اليونان من تسليح الجزر غير العسكرية في بحر إيجة

أخبار ليبيا 24

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان بالابتعاد عن ما وصفها بـ “التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم”، داعيا أثينا إلى التخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في بحر إيجة.

جاءت هذه المطالبة في كلمة ألقاها خلال فعاليات “يوم المراقب المميز” التي تقام في إطار مناورات “أفس-2022”. بولاية إزمير غربي البلاد.

وقال أردوغان، “نحذر اليونان كي تتحلى بالحكمة وتبتعد عن التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم”.

وأكد أن تركيا لن تتنازل عن حقوقها في بحر إيجة ولن تتوانى عن استخدام الصلاحيات المعترف بها في. الاتفاقيات الدولية بشأن تسليح الجزر.

كما قال أردوغان، وفق ما جاء في وكالة الأناضول التركية: “تركيا لا تنتهك حقوق وقوانين أي دولة. ولا تسمح لأحد بانتهاك حقوقها وقوانينها”.

مناورات تركية

وشارك أردوغان، اليوم الخميس، في فعاليات الجزء الثاني من “يوم المراقب المميز” في إطار أكبر تدريبات تجريها القوات المسلحة في منطقة “سفري حصار” بولاية إزمير غربي البلاد.

وتابع أردوغان فعاليات “يوم المراقب المميز”، كما اطلع أردوغان من قائد القوات البرية التركية موسى آو سوار. على تفاصيل التدريبات العسكرية المتواصلة في إطار مناورات “أفس 2022”.

وتتواصل مناورات “أفس 2022” في منطقة سفر حصار بولاية إزمير منذ 9 مايو الماضي، ومن المقرر أن تختتم اليوم.

كما تسمح المناورات للدول الـ37 المشاركة ومن بينها ليبيا بالتعرف إلى قدرات الصناعات الدفاعية التركية. من الطائرات المسيرة والمروحيات والسفن الحربية. وكذلك أنظمة الحرب الإلكترونية، والرادار وغيرها.