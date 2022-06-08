وليامز تُثني على المشاركين في اجتماع تونس ودعمهم للانتخابات

أخبار ليبيا 24

أثنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على ممثلي الدول المشاركين في اجتماع تونس بشأن الوضع في ليبيا، ودعمهم لتنظيم الانتخابات في البلاد.

وفي تغريدة لها، اليوم الأربعاء، قالت وليامز: “قبل انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية. التقيت بكبار المسؤولين في حكومات الولايات المتحدة. والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا (لمناقشة) آخر التطورات في ليبيا”.

وأعربت وليامز عن “امتنانها لهم جميعا على الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين. وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم”.

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الألمانية توبياس تونكيل. في تغريدة له عبر تويتر، إن الاجتماع يأتي في إطار دعم جهود الوساطة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمستشارة الأممية.