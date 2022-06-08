عدوى المشاهير.. أنجلينا جولي وبراد بيت إلى ساحات المحاكم لهذا السبب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يبدو أن قضية جوني ديب وآمبر هيرد، فتحت الأبواب أمام المشاهير للتقاضي أمام المحاكم بسبب العنف والإيذاء الجسدي.

حيث تلوح أزمة جديدة في الأفق في “هوليوود”، بطلها أشهر ثنائي في عالم الفن وهما براد بيت وأنجلينا جولي.

اتهم الممثل الأمريكي براد بيت بطل القصة الجديدة، طليقته النجمة أنجلينا جولي بأنها تقصد إيذاءه.

وذلك لبيعها أحد رجال الأعمال الروس، أسهمها في حقل كرمة لإنتاج النبيذ يملكه النجمان في جنوب فرنسا.

حيث كانت تعلم أن زوجها السابق شديد التعلق بهذا العقار.

– الاتهامات

وجاءت هذه الاتهامات في وثائق جديدة ضمّها “براد بيت” إلى الدعوى المدنية التي رفعها على “جولي” أمام محكمة في لوس أنجلوس في وقت سابق من السنة الحالية.

وكان الزوجان قد أقاموا في عام 2011 شراكة مع عائلة بيران الفرنسية.

والتي تعمل في زراعة الكرمة لإنتاج نبيذ “ميرافال كوت دو بروفانس”، على اسم قصرهما في بلدة فال (قرب كورانس في مقاطعة فار بجنوب شرق فرنسا).

وكان النجمان استحوذا عام 2008 على القصر الذي تبلغ مساحته 500 هكتار، بينها 50 هكتاراً من الكروم.

واحتضن القصر والأرض المحيطة به عام 2014 حفلة زفاف جولي وبيت بعد علاقة مساكنة استمرت سنوات.

– الطلاق

ولكنهم شرعوا سريعا في إجراءات الطلاق عام 2016، والتي شهدت معارك قانونية طويلة أبرزها تلك المتعلقة بحضانة أبنائهما الستة.

وفي فبراير الماضي، أقام براد بيت دعوى على زوجته السابقة لكونها على قوله، باعت أسهمها في أكتوبر 2021.

حيث أن النجمين قد اتفقا على ألا يبيع أي منهما حصته في قصر “ميرافال” من دون موافقة الآخر.