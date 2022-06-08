ضبط سيارة أغذية قبل تهريبها مواد فاسدة من مصر إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إنه تم ضبط سيارة حافظة للسلع الغذائية. مخزن فيها بضائع مصرية مهربة تستخدم لصناعة الأجبان والآيس كريم واللحوم المصنعة. ومواد غذائية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد مركز الرقابة خلال منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أن ذلك جاء عقب الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشي الحملة الوطنية لحماية المستهلك ببوابة 27. وذلك لضبط السيارات العابرة والمحملة بالمواد الغذائية.

وأكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أنه تضمنت المضبوطات، سمن كريستال، وسمن الجمال ودقيق ولحوم مصنعة.

وأوضح مركز الرقابة، أن تلك المواد دخلت البلاد بشكل غير شرعي، من قبل مهربين ليبين. داخل سيارات مخصصة لحفظ الطعام، استعدادا لبيعها في الأسواق الليبية.

وبلغت كمية السمن المرفوضة، نحو 3600 عبوة، تزن الواحدة 11 كيلوجرما، تم رفضها عند معبر منفذ إمساعد البري.

وأكد المركز، أن سبب رفض الشحنة بسبب كون العينة غير محتفظة بخواصها من حيث الطعم واللون والرائحة.