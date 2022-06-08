صالح يبحث من وليامز النقاط الخلافية بمسودة الدستور للذهاب إلى الانتخابات بأقرب وقت

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التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بمكتبه في مدينة القبة، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وناقش الطرفين خطط الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة الأسبوع المقبل. والتي تهدف إلى وضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن. وفق ما أعلنت ويليامز عبر بيان لها.

وأوضحت ويليامز أن اللقاء كان فرصة لإطلاع صالح على سلسلة الاجتماعات التي عُقدت أمس في تونس. بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا والتي تضمنت نقاشات مع اللجنة العسكرية المشتركة(5+5) وممثلي عن المجتمع الدولي. والذين أعربوا عن دعمهم الموحد لاستكمال العمل على المسار الدستوري.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس النواب دعمه الكامل للمسار الدستوري. وللتوافق الحاصل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للوصول إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت.

وقال صالح للمستشارة الأممية إن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب. مؤكداً بأنه دعا النواب لعقد جلسة رسمية خلال الفترة المقبلة في مدينة سرت دعمًا لعمل الحكومة من هناك لتتمكن من العمل بحرية”.