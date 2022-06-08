سي ووتش: إنقاذ 85 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أخبار ليبيا 24

أفادت منظمة “سي ووتش” بأنها قامت بإنقاذ 356 شخصاً من البحر المتوسط، خلال الأيام الماضية. منهم 85 شخصاً أنقذتهم قرب السواحل الليبية.

وأوضحت المنظمة، عبر موقعها الرسمي، أنه، في مساء يوم 29 مايو المنصرم. تلقت بلاغا عن وجود قارب في محنة داخل منطقة البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية على متنه أكثر من 80 شخصًا. والتي غمرت بالفعل، موضحة وصول السفينة الشراعية NADIR من منظمة RESQSHIP إلى موقع القارب أولا. حيث تمكنت من تزويد الناس بسترات النجاة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.

وقالت المنظمة، إن سفينة الإنقاذ Sea-Watch AURORA وصلت بعد وقت قصير وبدأت في إجلاء الناس. مؤكدة إحضار جميع الأشخاص بأمان على متنها وتلقيهم أفضل رعاية أساسية ممكنة.

ولفتت المنظمة إلى أن جميع عمليات الإنقاذ تتم من قبل سفن المنظمات الخاصة. التي تبحث عن اللاجئين والمهاجرين عرض البحر ولا يوجد مهام إنقاذ بحرية منظمة في البحر المتوسط، بحسب المنظمة.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، لقي ما يقرب من 800 شخص حتفهم أو فقدوا في البحر منذ بداية العام الجاري.