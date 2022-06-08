سيارات يتوقف تصنيعها بحلول عام  2023

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تودع أسواق السيارات في العالم مجموعة متميزة من الموديلات سيتوقف تصنيعها نهائياً بحلول عام 2023 المقبل.

وذكر موقع “هوت كارز” المختص بأخبار السيارات عن قائمة السيارات التي يتوقف طرحها رسميا مع نهاية العام الجاري.

وتشمل طراز أودي R8 الرياضي الشهير، الذي كان ظهوره الأول في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، وكان من السيارات التي توافرت بمحرك V8 و V10.

من السيارات التي يتوقف طرحها أيضا مع نهاية العام، طراز Lamborghini Aventador الرياضي، الذي كان يطرح بمحرك V12.

كذلك طراز مرسيدس AMG C63 سيكون من السيارات التي يودعها عالم السيارات نهاية العام، وكان يعمل بمحرك توربيني V8.

وفئة Hellcat من كل من طراز دودج تشارجر ودودج تشالنجر، سيتوقف طرحها رسميا مع نهاية عام 2022 الجاري، وكانت تتوافر بمحرك HEMI V8.

ضمن القائمة، يأتي أيضا طراز جييب Grand Cherokee Trackhawk الذي يحال للتقاعد مع بداية 2023، وكان يعمل بمحرك HEMI V8.

وطراز كيا Kia Stinger GT الذي توقف ماركته تصنيعه، لتعزز من اسطولها من السيارات الـ SUV على حساب السيارات السيدان.

ومن أبرز السيارات التي نودعها هذا العام، طراز سوبارو Subaru WRX STI الشهير عبر تاريخه بالمشاركة في منافسات مسابقات الرالي.

والطراز الرياضي المتميز نيسان Nissan GT-R R35 الذ كان ظهوره الأول في عام 2009 ويحال للتقاعد بعد أن كان يطرح بمحرك ينتج قوة 700 حصان.