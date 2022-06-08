“داعش” يتراجع في أفريقيا وينحصر في الساحل داعش يخسر المزيد من الأرض

أخبار ليبيا 24 – خاص

يوم بعد الآخر يخسر تنظيم “داعش” الإرهابي، أرضا كان قد وضع قدما عليها في محاولة لفرض سيطرته على مناطق واسعة من أفريقيا.

إلا أن قوة التنظيم الإرهابي انحسرت في منطقة الساحل الغربي لأفريقيا.

فبعد أن كانت القارة الأفريقية هي الوجهة البديلة لداعش بعد الهزيمة القاسية في سوريا والعراق.

حيث وجد التنظيم الإرهابي ضلته في دول غرب وشمال أفريقيا، وتحديدا في منطقة الساحل.

إلا أن الحرب على الإرهاب من جانب دول شمال القارة وتحديدا في مصر وليبيا والجزائر وتونس،

أدت إلى انحصار نشاط عمليات “داعش” في منطقة الساحل الغربي لأفريقيا، وهي المنطقة التي شهدت تنفيذ مئات العمليات الإرهابية في العقد الأخير.

– الساحل

وخلفت مقتل عشرات المئات، ونزوح الملايين، في ظل عدم قدرة الكثير من دول منطقة الساحل على مجابهة ظاهرة الإرهاب.

وتقول دراسة بحثية تضمنت طبيعة الجماعات الإرهابية الناشطة بأفريقيا وخارطة انتشارها، أن هناك 13 تنظيما إرهابيا تنشط في 13 بلدا أفريقيا.

وتصدرها تنظيم “داعش” الإرهابي المتوزع في 9 دول أفريقية، لا سيما بمنطقة الساحل.

وتؤكد مختلف التقارير الأمنية العالمية ومراكز الدراسات الاستراتيجية الدولية أن القارة الأفريقية دخلت في سنة 2021 مرحلة تفاقم المد الإرهابي وتهديداته.

ولم تعد الظاهرة محلية في دولها، وإنما أصبحت القارة السمراء نموذجا لـ”الإرهاب العابر للحدود”.

– حصيلة العمليات

وفي 2021، ضربت 15 دولة أفريقية أكثر من 70 عملية إرهابية على الأقل خلفت مقتل أكثر من 60 ألف شخص خلال أشهر السنة السوداء بالقارة السمراء.

ووفق تقرير حديث لمؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والتي مقرها القاهرة.

فقد سجل شهر أكتوبر الماضي أثقل حصيلة ضحايا للهجمات الإرهابية، بـ559 ضحية، جزء من هذا الرقم فقط نتيجة اضطرابات داخلية في بعض الدول.

ووفق المؤسسة، فقد كان من نصيب منطقة شرق أفريقيا أكبر معدل لضحايا الإرهاب خصوصاً في الصومال بعد تزايد النشاط المسلح لـ”حركة الشباب” الإرهابية.

كما جاءت غرب أفريقيا ثانياً من حيث عدد ضحايا العمليات الإرهابية في 2021،

وهي المنطقة المعروفة بكثافة نشاط وعمليات تنظيمات “داعش” و”القاعدة” و”بوكو حرام” الإرهابية.

ونستعرض في النقاط التالية أماكن التي كان يتمركز فيها تنظيم “داعش” في القارة الأفريقية،

قبل أن ينحصر في مناطق الساحل الغربي لأفريقيا وفق آخر الدراسات البحثية:

*ليبيا

انتزع الجيش الوطني الليبي في “عملية الكرامة” السيطرة من تنظيم “داعش” الإرهابي على المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي.

ولما يتبقى سوا فلوله بعض من مدن جنوب البلاد.

بعد أن شهدت ليبيا حقبة سوداء وقعت بها عمليات إرهابية شبه يومية لتنظيم “داعش” في كافة بقاع ليبيا.

ولفتت الدراسة إلى أن ليبيا شهدت وجود ولاية “تنظيم داعش ليبيا”.

وكان لها 3 فروع وهي “ولاية برقة” و”ولاية فزان” و”ولاية طرابلس”، حيث قسم التنظيم الإرهابي دولة ليبيا إلى 3 مناطق لتوسيع انتشاره وشن الهجمات الإرهابية.

*تونس

وتكشف الدراسة الأكاديمية عن أنه كانت هناك 3 تنظيمات إرهابية تنشط بتونس.

وهي تنظيم “عقبة بن نافع”، و”أنصار الشريعة – فرع تونس”، و”جند الخلافة” التي سبق لها تنفيذ عمليات إرهابية في تونس والجزائر.

*الجزائر

أما الجزائر التي عانت لأزيد من عشرية كاملة من ويلات الإرهاب،

أوضحت الدراسة أن فلول الجماعات الإرهابية التي ما زالت تنشط ببعض مناطق البلاد تتبع تنظيم “القاعدة ببلاد المغرب”.

وتمكن الجيش الجزائري خصوصا في العقد الأخير من شل تحركات الجماعات الإرهابية،

ونفذ عدة عمليات استباقية نوعية، تمكن خلالها من قتل عشرات الإرهابيين وتدمير مئات المخابئ وضبط كميات ضخمة من الأسلحة.

*مصر

وفي مصر، تشير الدراسة الأكاديمية إلى وجود تنظيميْن إرهابييْن اثنين، وهما: “تنظيم داعش – فرع سيناء”، و”تنظيم داعش – مصر”.

إلا أن الدراسة أشارت إلى أن التنظيم الإرهابي الأول يتكون من فرعين اثنين، وهما “ولاية سيناء” وتنظيم “بيت المقدس” الإرهابييْن.

ويقود الجيش المصري حملة عسكرية واسعة ضد الجماعات الإرهابية في سيناء، وحقق نتائج رائعة عقب تصفيته عشرات الإرهابيين وتضييق الخناق على عملياتهم الإرهابية.

*مالي وبوركينا فاسو والنيجر

ووفق الدراسة البحثية، فقد تصدرت منطقة دول غرب القارة الأفريقية من حيث عدد التنظيمات الإرهابية والجماعات المتفرعة عنها والمتمركزة في 3 دول وهي مالي وبوركينافاسو والنيجر، بواقع 7 تنظيمات إرهابية.

ويتعلق الأمر بـ”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، و”أنصار الدين”، و”جبهة تحرير ماسينا”.

و”المرابطون”، و”إمارة الصحراء” التابعة لما يسمى بـ”تنظيم القاعدة ببلاد المغرب”.

بالإضافة إلى تنظيمين إرهابيين آخرين تقول الدراسة إنهما من أكبر التنظيمات الإرهابية بالساحل، وهما: “أنصار الإسلام” و”تنظيم داعش في الصحراء الكبرى”.

*نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد

في منطقة البحيرات الكبرى المحاذية والمتداخلة مع منطقة الساحل تنشط 3 تنظيمات إرهابية وفق الدراسة البحثية ذاتها.

وتكشف الدراسة عن أنه في نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد تنشط الجماعات الإرهابية: “بوكو حرام”، و”تنظيم داعش – ولاية غرب أفريقيا”، و”تنظيم الأنصار”.