بعد تسجيل 1000 إصابة.. الصحة العالمية تحذر من خطر جدري القرود الإصابة تصل إلى 29 دولة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه تم إبلاغ المنظمة حتى الآن بأكثر من ألف حالة إصابة بجدرى القرود من 29 دولة ولا يعتبر هذا المرض متوطنا بها.

وأشار الدكتور تادروس – في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء في جنيف – إلى أن المنظمة لديها قلق.

بشأن المجموعات الضعيفة والأطفال والحوامل خاصة في الدول المتوطن بها جدري القرود.

لكنه دعا إلى أن تقوم كل البلدان التي ظهر بها بالعمل على اكتشاف أية حالات مصابة وعزلها.

وأكد مدير عام منظمة الصحة أن هذا المرض يمكن منعه.

وأشار إلى أنه لكي يحمي الأشخاص أنفسهم فعليهم بتجنب الاتصال القريب أو المباشر (العلاقات الحميمة) مع الشخص المصاب.

وأضاف أن مرض جدري القرود وإن كان لا يزال يكتشف بين مجموعة محددة من الرجال المثليين، إلا أن هناك بعض الحالات التي ظهرت بين النساء.

– إصابات غير مؤكدة

وقال تادروس إن هناك أكثر من 1400 حالة مشتبه بها هذا العام في أفريقيا علاوةً على 66 حالة وفاة بجدري القرود في القارة.

وأضاف: “إنه انعكاس مؤسف لصورة العالم الذي نعيش فيه إذ أن المجتمع الدولي أصبح يهتم الآن فقط بمرض جدري القرود لأنه ظهر في البلدان الغنية”.

وأوضح أن التفشي يظهر علامات على طرق انتقال المرض في بعض البلدان.

وتوصي منظمة الصحة العالمية المصابين بجدري القردة بالعزل في المنزل.

من جهتها، قالت روزاموند لويس، كبيرة الخبراء الفنيين بشأن جدري القرود في منظمة الصحة العالمية،إن “الاتصال الوثيق بين الأشخاص” هو الطريقة الرئيسية لانتشار جدري القردة.

لكنها أضافت أن خطر الانتقال عبر الرذاذ الجوي لم يتأكد بعد.

وأضافت أن العاملين الصحيين الذين يعتنون بمرضى جدري القردة يجب أن يستخدموا الكمامات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت الأحد إن مستوى الخطر العالمي من جراء هذا الفيروس ما زال متوسطاً.

وأفادت بأنه “يرجّح إلى حد كبير بأن تكتشف دول أخرى حالات وسينتشر الفيروس بشكل أكبر”.

وسجلت بضع حالات فقط استدعت نقل المصابين إلى المستشفيات.

وعددت المنظمة الدول التي يتوطن فيها المرض.

– الدول المصابة

وهي الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو والكونغو الديموقراطية وليبيريا ونيجيريا وسيراليون والغابون وساحل العاج.

إضافة إلى غانا حيث تم رصده في الحيوانات فقط.

كما عددت المنظمة الدول حيث لا يتوطن المرض، والتي سجلت أعلى عدد من الإصابات.

وهي بريطانيا وإسبانيا والبرتغال وكندا وألمانيا والأرجنتين وأستراليا والمغرب والإمارات العربية المتحدة.

وتعد إصابة واحدة في بلد لا يتوطن فيه المرض تفشيا.