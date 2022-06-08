بحضور لجنة “5+5”.. مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا تعقد جلسة في تونس

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شهدت تونس، أمس الثلاثاء، الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا، بحضور كافة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وفرنسا والاتحاد الإفريقي.

وناقشت الجلسة مسألة مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح وسبل المضي قدمًا بالنسبة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض في ليبيا. بحسب تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الأربعاء.

وقالت وليامز: “أجرينا نقاشات قيمة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح. وسبل المضي قدما بالنسبة لعمل لجنة (5+5)”.

وشددت المستشارة الأممية على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض. مقدمة تهانيها إلى أعضاء اللجنة على ما جرى إنجازه حتى الآن.

وشاركت وليامز في اجتماع ممثلين عن حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا. لمناقشة آخر التطورات في ليبيا.

وأعربت وليامز عن “امتنانها لهم على الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين. وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم”.