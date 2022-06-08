المنفي يبحث مع مبعوث الرئيس الفرنسي لليبيا آخر المستجدّات السياسية

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بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا بول سولير، آخر المستجدّات السياسية.

واستعرض المنفي مع سولير رفقة السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ياتريس لوفرابير دوهيلين”، سُبل تعزيز علاقة التعاون وتعزيز الاستقرار الدائم في ليبيا.

وقدم المبعوث لرئيس المجلس إحاطة عن لقائه بالمبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، حول تطورات الملف الليبي.

وأشار سولير إلى أهمية دعم المسار الانتخابي والحرص على نجاح المسارين الأمني والعسكري لخلق بيئة اقتصادية داعمه للاستقرار.

وأكد المنفي على ضرورة العمل للمحافظة على الاستقرار في ليبيا، لمساهمته في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وفق إطار دستوري تتفق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.