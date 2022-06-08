المنفي والدبيبة يبحثان مستجدات الوضع السياسي

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والدولية.

وعقد اللقاء وفق بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في ديوان المجلس الرئاسي في طرابلس أمس الثلاثاء.

وفي سياق متصل أعلن عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، أمس الثلاثاء، دعم المجلس الرئاسي وساطة بين الحكومتين بشكل عاجل. في إشارة إلى حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.