السفيرة الفرنسية تلتقي أعضاء لجنة 5+5 في تونس وتشيد بالتزامهم 

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس لوفرابير دوهيلين، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. في حفل تكريم لهم في تونس الثلاثاء.

وقالت السفارة الفرنسية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. إن السفيرة أشادت بالتزام لجنة 5+5، بإقامة دولة قوية موحدة وذات سيادة.

يذكر أن المستشارة الأممية، وليامز قالت إن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، أجرت نقاشات قيمة خلال اجتماعها الأخير. بشأن مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح وسبل المضي قدماً بالنسبة لعملها.

وشهدت تونس، الثلاثاء، الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا. بحضور كافة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وفرنسا والاتحاد الإفريقي.

وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز. أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض في ليبيا. بحسب تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الأربعاء.

وقالت وليامز: “أجرينا نقاشات قيمة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح. وسبل المضي قدما بالنسبة لعمل لجنة (5+5)”.

وشددت المستشارة الأممية على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض. مقدمة تهانيها إلى أعضاء اللجنة على ما جرى إنجازه حتى الآن.

وناقشت الجلسة مسألة مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح وسبل المضي قدمًا بالنسبة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.